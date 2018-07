A delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Marília de Brito Martins, concedeu coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (17), referente ao estupro de uma menina de 11 anos ocorrido no bairro Vida Nova em Campo Grande.



A menina foi estuprada na noite do último domingo (15), quando estava em casa com o primo de 21 anos, que se aproveitou da situação para realizar o abuso.

De acordo com informações da delegada, ainda não foram ouvidos os familiares, nem o autor. A expectativa é que a criança seja ouvida ainda hoje pelo setor psicosocial da DEPCA. "Os pais são intimados a comparecer na delegacia, caso não apareçam é realizada a condução coercitiva, já que estamos falando da tutela de uma criança de 11 anos. Particularmente eu analiso como uma situação grave, vamos apurar se existia uma relação de confiança dos pais quanto ao primo", destaca.

O foco da investigação é verificar se a situação é corriqueira e responsabilizar o autor do crime, porém a delegada Marília destacou que a princípio é de responsabilidade dos pais cuidar das crianças e dos adolescentes e porteriormente responsabilidade da sociedade.

"O registro que temos é que o estudante teria praticado o estupro de forma violenta, aproveitando a oportunidade da criança estar sozinha na casa, já que os pais saíram e a deixaram no local", afirma.

A delegada afirmou ainda que não há como indiciar no momento o autor por falta de provas, mas a criança realizará exame de delito e caso seja comprovado o estupro, o primo será interrogado. O caso está sendo investigado pela DEPCA.

A titular Marília de Brito informou ao JD1 Notícias que não há como estabelecer um perfil para identificar um possível estuprador, pois geralmente são pessoas que ninguém suspeita e na maioria das vezes alguém que possui uma relação de confiança com a vítima ou até uma pessoa da própria família.

O crime

Na noite de domingo (15), os pais da criança saíram para beber e a deixaram sozinha com o primo, no bairro Vida Nova em Campo Grande.

Enquanto a menina estava dormindo, o autor foi até o quarto, tapou a boca da criança e a estuprou. O caso ocorreu por volta das 23h e foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16), como estupro de vulnerável.

A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e os policiais iniciaram buscas pelo suspeito, que fugiu depois do crime.