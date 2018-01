EUA pedem US$ 18 bilhões ao Congresso para construir muro com México

O governo dos Estados Unidos pediu ao Congresso US$ 18 bilhões para o muro na fronteira com o México como uma das condições na negociação de uma solução migratória para os jovens indocumentados conhecidos como "sonhadores".

O anúncio foi feito pelo líder negociador democrata, o senador Dick Durbin, pouco depois que o jornal Wall Street Journal revelou com exclusividade os detalhes sobre a proposta.

De acordo com o senador, a Casa Branca acrescentou hoje (6) à sua lista de condições para a negociação migratória uma petição "de US$ 18 bilhões em fundos para a construção do muro na fronteira".

"É indignante que a Casa Branca mine meses de trabalho bipartidário tentando novamente colocar toda sua lista inteira de desejos de linha dura contra os imigrantes, além de US$ 18 bilhões em fundos para o muro, nas costas destes jovens", afirmou Durbin.

"O presidente Trump disse que talvez necessite de um bom fechamento do governo para conseguir seu muro. Com esta petição, parece caminhar nessa direção", acrescentou.

Financiamento

"O muro da fronteira deve ser financiado completamente pelo Congresso, mas as outras prioridades, como melhorar as medidas para fazer cumprir as leis de imigração e um sistema migratório baseado no mérito, devem ser parte de um pacote de reforma migratória maior", disse uma fonte do governo, à Agência de notícias EFE.

Em setembro do ano passado, Trump anunciou o fim do programa Daca, promovido pelo ex-presidente Barack Obama em 2012, e que protegia da deportação os jovens que chegaram ao país ainda crianças, mas deu ao Congresso até o próximo dia 5 de março para encontrar uma solução para a situação.