Evento de duplas sertanejas arrecadará dinheiro para tratamento de campo-grandense

Neste domingo (2), no Salão Paroquial do município de Miranda, haverá uma ação beneficente em Prol da recuperação da jovem, Jocirene Pereira dos Santos, de 28 anos, que sofreu um grave acidente de moto, no final do ano passado, em Campo Grande. O evento que contará com duplas sertanejas e música ao vivo. O valor de entrada será de R$ 10.

De acordo com o organizador do evento, Celso Miranda, a ação beneficente tem o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar a jovem pagar a fisioterapia, medicamentos e fonoaudióloga. “Ela teve diversas fraturas e traumatismo craniano neste acidente. O tratamento não é barato, e os familiares dela não tem nenhuma condição de pagar”.

Segundo os organizadores, o evento contará com musicas ao vivo para animar a população. “Estamos querendo trazer duplas sertanejas que ainda não posso divulgar e bandas gospel para animar o público. Precisamos da ajuda de todos para ajudar a nossa amiga Jô voltar a sua vida normal”.

O evento terá inicio às 8h. O Salão da Paroquia da Nossa Senhora do Carmo está localizada na rua Dr Alexandre, atrás da Praça Agenor Carillo, 246, em Miranda.