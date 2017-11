Evento incentiva negócios entre empresários da Capital

Considerado modelo do século, o B2B (business-to-business), que do inglês significa “fazer negócio com quem também tem uma empresa”, vai além da tradicional rotina administrativa de compra e venda entre cliente e fornecedor, já que possibilita o estreitamento do relacionamento das partes no intuito de compreender as reais necessidades, dores e benefícios que o empresário procura para contornar suas dificuldades no âmbito empresarial.

Nesse contexto, Vinho, Negócios & Ponto acontece em Campo Grande neste sábado (4) a partir das 10 horas, no Domus Bistrot.

A iniciativa é da empresária Marluce Craveiro, 44 anos. “A palavra que define o motivo pelo qual o evento foi criado é acreditar: em novas possibilidades, parcerias, novas perspectivas para a economia da nossa Capital, no empreendedorismo e no próprio empreendimento. Sem dúvida, a persistência e determinação acabam fazendo com que esses empresários consigam sobreviver em meio a uma maré de fechamento de pequenos negócios”, explicou empresária que também atua como fisioterapeuta.

Marluce ressalta que a proposta do evento é ampliar o público e estreitar relacionamento entre fornecedor e consumidor num mesmo local, o que, segundo ela, possibilita aumentar o networking de cada empresário. “Assim podemos oferecer o um incentivo em meio a um momento descontraído e que pode ser, inclusive, ambiente para realizar grandes negócios”, finalizou.

Rodada de Negócio

Para estimular as parcerias em diversos segmentos, Vinho, Negócios & Ponto pretende despertar o interesse comercial dos participantes, na aproximação de consumidores e fornecedores para contatos profissionais. Cada participante terá um tempo específico para apresentar seu negócio. Ao final da rodada, acontece a troca de cartões de visitas – eficiente meio para ampliar os relacionamentos profissionais.

Serviço

Vinho, Negócios & Ponto

Data: 04 de novembro (sábado) a partir das 10 horas

Local: Domus Bistrot - Rua Antonio Maria Coelho, 2699

Investimento: R$ 100,00 (convite)

Vendas: Vinho e Ponto - Rua Chaadi Scaf, 742 - Itanhangá Park.

Informações: (67) 3305-6796 ou (67) 9 8449-0557