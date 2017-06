Evento oferece minicursos e palestras sobre Gastronomia

Estão abertas as inscrições abertas para o 1° Simpósio de Gastronomia da Uniderp, que acontecerá de 19 a 21 de junho, na Uniderp Agrárias, em Campo Grande (MS). Promovido pelo curso de Gastronomia da unidade, o evento proporcionará atualização sobre produtos e serviços do mercado e reforçará a valorização dos ingredientes regionais na mesa do sul-mato-grossense. Estarão disponíveis palestras, debates e workshops, ministrados por especialistas e com vagas limitadas.



Na noite de abertura, o chef Paulinho Pecora apresentará informações sobre a dieta mediterrânea ser considerada a melhor do mundo e, em seguida, o biólogo Geraldo Damasceno comentará sobre o movimento Slowfood e a proteção de produtos regionais ameaçados de extinção. Logo após, será a vez de Edu Rejala falar da cozinha peruana pelas mãos de um chef pantaneiro.



Já no dia seguinte, a programação incluirá um bate-papo com o presidente da Abrasel (MS), Battistel Kamm Wertheimer, sobre fornecedores, mão de obra, clientes e as características do mercado gastronômico no estado, além da palestra sobre oferta e demanda de vinhos em Campo Grande, com Daniel Nascimento, da empresa Grand Cru. Durante a noite acontecerá a mesa redonda Negócios em Gastronomia, com representantes do Sebrae, Mercadão Municipal e empresários nos segmentos de cerveja artesanal, fotografia, nutrição e hospedagem.



Por fim, no último dia de evento, o pesquisador da Embrapa Gado de Corte na área de Ciência da Carne, Gelson Feijó, explicará sobre a qualidade desse produto e o engenheiro agrônomo do Serviço de Aprendizagem Rural (Senar – MS), Francisco Pereira Paredes Júnior, fará uma exposição da realidade e das perspectivas de produção de hortifrutigranjeiros em Mato Grosso do Sul. O encerramento será com o debate sobre a cozinha regional no espaço nacional e internacional, com participação de representantes da gastronomia indígena, produtores rurais, empresários de produtos artesanais e chefs de cozinha.



Confira os temas dos minicursos oferecidos:

Adaptações da cozinha mediterrânea para a brasileira;

Uso de temperos e aromáticos na cozinha;

Degustação de vinhos;

Cozinha funcional;

Degustação de cafés;

Técnicas de defumação;

A arte da coquetelaria com toques regionais;

Cozinha árabe;

Técnicas de fabricação de cerveja artesanal.





Serviço

1° Simpósio de Gastronomia

Data: 19 a 21 de junho

Horário: matutino, vespertino e noturno

Local: Uniderp Agrárias

Rua Alexandre Herculano, 1400.

Inscrições: [email protected]

Informações: (67) 99100.8558

Investimento: R$ 30,00 antecipado ou R$ 50 no dia; minicursos: de R$ 30 a R$50,00