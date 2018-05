Evento oferece vagas de emprego na sexta-feira em Campo Grande

Sete empresas de Campo Grande se unem na próxima sexta-feira (18), para oferecer vagas de emprego e estágio durante o evento Uniderp Conecta.

Gratuita e aberta ao público, o evento pretende aproximar quem está à procura de trabalho das vagas disponíveis no mercado, auxiliando a população na ascensão ou recolocação profissional. Os interessados deverão comparecer pessoalmente para conferir as oportunidades e participar do cadastramento de currículos.

Até às 12h, serão apresentadas vagas de emprego e estágio, por meio de parceria com a BT Cal Center, IEL (Instituto Euvaldo Lodi), Skill, Resolva Fácil, Rotele, entre outras. O atendimento dos candidatos será por ordem de chegada.

SERVIÇO

Uniderp Conecta

Prova: 19 de maio

Horário: Das 8h às 12h

Local: Unidade Matriz – Avenida Ceará, 333

Informações: 3348-8492 / 99218-0091/ 3348-8198