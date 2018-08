Evento sobre genômica e reprodução começa na próxima semana

A utilização da genômica nos programas de melhoramento genético revolucionará o melhoramento em gado de corte, como já faz no leiteiro. Os avanços em genética molecular e bioinformática consolidam a ciência genômica e o conhecimento sobre os fatores genéticos responsáveis pelos fenótipos complexos, que permitem a seleção de genótipos superiores de forma rápida e precisa.

“A seleção genômica permite o incremento do ganho genético para um grande número de características de interesse econômico. A popularização dessa ferramenta permitirá o delineamento de novos programas de melhoramento, com intensificação do uso de animais geneticamente superiores avaliados ainda jovens que, juntamente, com as tecnologias reprodutivas, proporcionará maior competitividade, aumento de produtividade e incremento na margem de lucro da cadeia de carne bovina”, afirma a pesquisadora e melhorista Fabiane Siqueira.

Como forma de difundir parte desse conhecimento disponível para pecuária de corte acontece em Campo Grande, entre os dias 7 e 9 de agosto, no Sindicato Rural, o REPGEN, evento que reúne especialistas brasileiros em reprodução animal, genômica e suas correlações. Pesquisadores da CSIRO Agriculture & Food/Austrália, Embrapa e Universidades de São Paulo (USP), Viçosa (UFV), Estadual Paulista (UNESP), Mato Grosso do Sul (UFMS), Uberlândia (UFU), Santo Amaro (Unisa) e Anhanguera-Uniderp estão entre os palestrantes.

No âmbito da genômica, os assuntos transitarão pelas ferramentas genômicas; a aplicação nas raças Gir, Girolando, Nelore e Holandesa; o sequenciamento; a epigenética aplicada e a genômica funcional. Na reprodução, as tendências em biotecnologias reprodutivas; o diagnóstico precoce; a eficiência reprodutiva; os programas de IATF (inseminação artificial em tempo fixo); fertilidade de touros; uso em larga escala de sêmen refrigerado; impacto do sêmen em IA e IATF e estratégias para redução de prejuízos.

A Laercio Ribeiro Porto-Neto, pesquisador da CSIRO Agriculture & Food/Austrália, organização de pesquisa australiana, caberá a missão de apresentar como as biotecnologias reprodutivas combinam com as tecnologias genômicas e potencializam o progresso genético dos rebanhos.

Com inscrições feitas pela internet, o REPGEN tem apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Movimento Nacional de Produtores (MNP), Programa Geneplus e Sindicato Rural de Campo Grande (MS) e patrocínio de Zoetis, Ouro Fino, Romancini, Select Sires, Neogen, Semex, Biovet, Neovet e ST Repro, Tairana, C.O.R.T. Genética Brasil e Gran Beef.