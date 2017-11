Evento tecnológico do Agro apresenta Drone como nova ferramenta

A aplicabilidade do equipemento é tema do evento ‘Drones e suas aplicações no agronegócio do futuro’

Os veículos aéreos não tripulados vieram para revolucionar o agro no país. A aplicabilidade desses equipamentos é tema do evento ‘Drones e suas aplicações no agronegócio do futuro’, que acontece nesta quarta - feira (22) às 19h, na sede da Casa Rural, em Campo Grande. O encontro é realizado pelo Senar/MS e tem apoio do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

A ferramenta permite um manejo mais preciso e uma melhor gestão do trabalho no campo. “Com o equipamento, por meio das funções de GPS, é possível localizar plantas invasoras e realizar aplicações específicas, reduzindo custos e tempo, já que o produtor verifica possíveis problemas e faz a correção rapidamente”, explica o analista de grãos do Sistema Famasul, Leonardo Carlotto.

De acordo com o engenheiro florestal, Thamylon Camilo Dias, da empresa Novo Olhar, apesar de se tratar de uma ferramenta recente na atividade rural, a tecnologia traz mais segurança, rendimento e consequentemente resultados.

“Com baixo investimento, o agricultor diminui o erro, dá uma nova visão do plantio, é um instrumento que complementa a agricultura de precisão. Queremos fomentar este mercado que vem crescendo exponencialmente e que tem grande potencial no Centro-Oeste brasileiro, região bate recordes sequentes de produção”, ressalta.

Entre os temas que serão abordados durante o evento estão a aplicação comercial do drone, a validação dos produtos cartográficos e as novidades deste equipamento na agricultura. Além do engenheiro florestal, também ministrará palestra o engenheiro cartográfico, José Marcato Júnior e o engenheiro elétrico e mestre em matemática computacional, Lúcio André de Castro Jorge.