No próximo dia 9 de outubro, o poeta nordestino Braúlio Bessa, vem a Campo Grande participar da 30ª Noite Nacional da Poesia. Ele que ganhou milhares de fã através das redes sociais em 2017, vem a cidade Morena para participar do evento que é um dos mais consagrados da literatura campo-grandense.

Já foram inscritas aproximadamente 500 poemas de diversos países. A premiação e declamação dos melhores poemas ocorrerão a partir das 19 horas no auditório Manoel de Barros, localizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A entrada será gratuita e os convites poderão ser retirados no local a partir das 16 horas.

O artista Bráulio Bessa participa da Noite Nacional da Poesia com sua palestra inspirada no livro Poesia que Transforma, que conta a trajetória do poeta. Ele é conhecido como o embaixador da literatura nordestina e fará uma apresentação motivacional sobre o impacto da poesia na vida do ser humano.

O evento está sendo organizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a União Brasileira dos Escritores (UBE-MS).