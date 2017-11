Evo Morales ameaça expulsar representante dos EUA por conspiração

O presidente da Bolívia, Evo Morales, ameaçou nesta terça-feira (7) expulsar o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Peter Brennan, após acusá-lo de “planejar uma conspiração" relacionada com a corrupção e o narcotráfico. A informação é da agência EFE.

"Se ele continuar conspirando, se continuar financiando a direita, se continuar planejando uma conspiração, não tremeria a mão para expulsar novamente o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, porque somos dignos", disse Morales em discurso.

Ele fez a ameaça durante um discurso na cidade de Llallagua, no oeste do país, no qual também criticou os opositores, acusando-os de “agir como selvagens" quando fazem acusações contra o governo.

Denúncias

Morales enfatizou que "a direita não tem ideia" sobre como atacar o governo e alegou que a embaixada americana está por trás dos ataques a seu governo, em alusão a várias denúncias de suposta corrupção e narcotráfico feitas nas últimas semanas.

O presidente boliviano determinou, em setembro do 2008, a saída do país do então embaixador americano, Philip Golberg, a quem também acusou de conspiração, além de fazer o mesmo posteriormente com a DEA, a agência antidrogas dos EUA, e com a agência de cooperação Usaid.

Os EUA refutaram a acusação na época e responderam com a expulsão do embaixador boliviano, Gustavo Guzmán.

A oposição boliviana questionou nos últimos dias supostas compras irregulares de aviões chineses e questionaram o ex-ministro de Economia e Finanças Luis Arce pela gestão do Banco Unión, entidade estatal que apresentou rombo de US$ 5,4 milhões.

"Pobre ministro, ex-ministro, (está) doente. A direita não tem nenhuma compaixão, são como selvagens, só querem castigar", disse Morales, sobre o que considera ataques contra Luis Arce, que está em tratamento contra um câncer no rim.

