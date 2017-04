Ex-BBB Marcos vai a delegacia depor sobre suspeita de agressão a Emilly

O ex-BBB Marcos Harter foi à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), em Jacarepaguá, no Rio, nesta quarta-feira, 12, prestar depoimento sobre o caso de suspeita de agressão a Emilly Araújo.

A responsável pelo caso do médico que foi intimado a depor nesta terça, 11, é a delegada-titular Viviane Costa Ferreira. Marcos chegou pontualmente às 11h em uma van com três seguranças. Sua irmã, Caroline, chegou minutos antes e entrou acompanhada de uma mulher.

Marcos não falou com a imprensa e entrou direto na delegacia.

Agressão

Na segunda-feira, 11, a diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio, Marcia Noeli, determinou a investigação do caso de agressão e Marcos foi expulso do programa no mesmo dia.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tiago Leifert, que justificou a decisão pelos indícios de agressão a Emilly. Ele também vinha apresentando comportamento agressivo com outros participantes nas últimas semanas. Em uma briga que aconteceu na madrugada de domingo, Marcos chegou a encurralar Emilly em um canto, colocou o dedo na cara na estudante e a segurou com força. A estudante reclamou de dor no pulso.