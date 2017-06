Ex-candidato a vereador é preso após furtar supermercado

Volnei concorreu as eleições de 2016 em Aquidauana e foi preso junto com sua esposa na Capital

O ex-candidato a vereador de Aquidauana, Volnei João Darin Junior, 47 anos, e sua esposa, Elza Salatini, 42 anos, foram presos na noite de terça-feira (27), após furtarem um Supermercado em Campo Grande.

Segundo informações do registro policial, o casal fazia compras no atacadista que fica na avenida Costa e Silva, nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ao sair do estabelecimento, o dispositivo antifurtos do supermercado disparou. O casal foi abordado pela equipe de segurança do local e a polícia foi acionada.

O casal fez uma compra no valor de R$ 1.351,74, mas pagou apenas R$ 1.031,24. Eles foram flagrados tentando deixar o local com o restante da compra que não foi passado pelo caixa no valor de R$ 320,00.

João e Elza estavam com sua filha adolescente na hora do furto, ela foi entregue para um familiar e o casal encaminhado para a delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Vila Piratininga.

Ex-candidato

Volnei João Darin Junior, foi candidato a vereador por Aquidauana nas eleições 2016. Volnei usou o nome de Junião Darin, para concorrer o cargo político. O ex-candidato teve 55 votos.