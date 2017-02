Ex-colega de PRF será testemunha de defesa

Um ex-colega de trabalho do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon será testemunha de defesa no processo sobre a morte de Adriano Correia do Nascimento, 32 anos. A estratégia do advogado Renê Siufi é ouvir uma testemunha para falar sobre a conduta do PRF no trabalho.

A testemunha Renato Bueno da Silva trabalhou com Moon na Polícia Civil de janeiro de 2014 até o início de 2016 no interior de São Paulo. “O ex-colega vai ser ouvido para falar sobre a conduta dele no trabalho, como ele se comportava”, explicou Siufi.

O policial civil que testemunhará em defesa do PRF será ouvido por meio de carta precatória, ou seja, o juiz do Tribunal do Júri da comarca onde a testemunha está fará o interrogatório e enviará o documento por escrito, digitalizado, à Justiça de Mato Grosso do Sul.

O advogado de defesa ainda ressaltou a importância da conduta dos envolvidos. “Precisamos falar da vítima também, ele tinha vários boletins de ocorrência registrados, por agressão por exemplo. E o estado dele no dia também conta, ele tinha bebido durante todo o dia, usou drogas, como aponta laudo necroscópico. Isso não altera a conduta de uma pessoa?”, questionou Siufi.