Um ex-comandante da Polícia Militar de Nova Andradina se envolveu em um acidente de trânsito, com vítima fatal, na tarde desta segunda-feira (27), na SC-335, entre as cidades de Treze Tílias e Água Doce.

De acordo com o site da Rádio Capinzal, Nílvo Perlin, que já foi ex-comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Vale do Ivinhema, conduzia um VW Amarok, quando colidiu contra um VW/Gol, conduzido por Laudemir da Silva de 39 anos, que morreu no local.

O ex-comandante estava acompanhado com o seu filho, sobrinho e além da sua nora, que fraturou o braço e precisou de atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do acidente.