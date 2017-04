Ex-esposa de conselheiro presa por tentativa de homicídio

A ex-mulher do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e ex-deputado estadual, Jerson Domingos, foi presa na quinta-feira (13), logo após tentar matar o funcionário da fazenda do seu ex-marido.

Segundo informações, o capataz recebeu ordens do patrão de não autorizar a entrada de Antônia Ferraz de Vasconcelos, sua ex, na propriedade que arrenda para Jerson, no distrito de Piraputanga. Antonia teria ido até o local, junto com o sobrinho Raphael Vasconcelos de Ferreira para retirar alguns pertences, mas foi foi barrada por Ivo Oliveira da Silva, o capataz.

Furiosa, ela teria voltado para se vingar de funcionário, que a impediu de entrar e disparou um tiro na direção dele, mas não o acertou, Ivo então ligou para a polícia e ao ser abordada pelos policiais, ela teria perguntado: ‘Você sabe com quem está falando?’, na intenção de intimidar os militares, mas os policiais deram ordem de prisão para Antonia e seu sobrinho por Raphael, que teria ajudado ela a fugir do local.

Ela está presa na delegacia de Anastácio, o caso está em segredo de justiça. Contactado pelo portal JD1 Notícias, Jerson Domingos disse que não vai se pronunciar.