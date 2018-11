O ex-goleiro, Jorge Guarani de Queiroz, o Neneca, morreu na manhã desta terça-feira (6), após passar mal e sofrer parada cardíaca, em sua casa.

Neneca chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. Ele foi goleiro de dois dos principais times de Campo Grande, Comercial e Operário.

O Esporte Clube Comercial lamentou a morte. “Um homem do bem, gente boa, excelente profissional, o céu está em festa, mais um anjo foi morar com Deus, aos familiares e amigos nossos sentimentos, descanse em Paz Neneca”, publicou nas redes sociais.

O ex-goleiro atuava como conselheiro deliberativo no Operário Futebol Clube. Ao JD1 Notícias, o diretor do time, Estevão Petrallás, afirmou que o Neneca era “a cara do Operário”. “Além de ser um grande ídolo do torcedor operário, Neneca tinha um trabalho grande dentro do Operário, era um espelho para o time”, disse Petralhás.

Velório

De acordo com Petrallás, o velório está previsto para iniciar nesta tarde, será no Centro Comunitário do Universitáio, na avenida Agripino Grieco, nº 567. O local do sepultamento ainda não foi confirmado.