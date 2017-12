Ex-jogador George Weah é eleito presidente da Libéria em apuração oficial

O ex-jogador George Weah, único africano ganhador do troféu Bola de Ouro de 1995, concedido ao melhor futebolista do ano, foi eleito presidente da Libéria nesta quinta-feira (28), após a apuração oficial de 98% dos votos do segundo turno das eleições. A informação é da EFE.

De acordo com os resultados provisórios anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional (NEC) do país, Weah, do partido Congresso pela Mudança Democrática, obteve 61,5% do votos contra 38,7% do atual vice-presidente do país, Joseph Boakai, do Partido da Unidade. A apuração completa do pleito será divulgada amanhã, quando Weah será declarado sucessor oficial da atual chefe de Estado Ellen Johnson-Sirleaf.

O ex-jogador já havia vencido o primeiro turno das eleições, realizado em 10 de outubro, quando obteve 38,4% dos votos e deixou Boakai na segunda posição, com 28,8% da preferência dos eleitores.

O segundo turno, disputado na última terça-feira, deveria ter ocorrido no dia 7 de novembro, mas foi adiado porque o terceiro candidato mais votado, Charles Brumskine, apresentou um recurso com acusações de fraude, que foram desconsideradas pelo Tribunal Supremo.

Mais de dois milhões de eleitores foram convocados às urnas para concluir a primeira transferência de poder entre dois presidentes escolhidos democraticamente na Libéria em 73 anos.

Com o anúncio do próximo presidente, esta encerrado o mandato presidencial de Sirleaf, a única mulher que chegou a uma chefia de Estado na África, após vencer o pleito de 2005 e ser reeleita seis anos depois.