Ex-morador de Itaquiraí é executado a tiros em rodovia do Paraná

Ex- morador de Itaquiraí, Kleber da Silva Vasques de 37 anos foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (17), na BR-272, entre os municípios de Francisco Alves e Guaíra (PR). A vítima era caminhoneiro e a Polícia civil investigará as causas que levou o homicídio.

De acordo com o site Folha do Conesul, o caminhão de modelo, Mercedes Benz, foi alvejado por 12 tiros, que acertaram a lateral direita, para-brisa e capô. Segundo os investigadores, o caminhoneiro chegou a perder a direção do veículo, parando o caminhão próximo a uma ribanceira. Vasques foi atingindo com três tiros na cabeça e dois no abdômen.

Equipes do Batalhão da Polícia Militar de Fronteira (BPFron), Polícia Rodoviária e Civil estiveram no local recolhendo informações.