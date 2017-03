Um ex-policial brasileiro, Aldair José Velo é o principal suspeito de executar Ronny Chimenses Pavão de 38 anos, irmão do narcotraficante Jarvis Pavão, na noite desta terça-feira (14), em Ponta Porã. Ele foi morto com 11 tiros, enquanto saia de uma academia.

De acordo com o site ABC Color, pistoleiros em uma motocicleta se aproximaram da vítima, enquanto caminhava na saída da academia. Sem mediar palavras, um dos suspeitos desceu da moto e descarregou 11 tiros de pistola 9mm contra Ronny, que morreu na hora.

Velório

A defesa de Jarvis Pavão entrou com um pedido de autorização para que o narcotraficante participasse do velório do irmão. De acordo com a rádio Cardinal, a juíza da Vara de Execuções Penais em Assunção, Yolanda Morel, negou dar a permissão do chefe do Tráfico ir ao funeral e que esta autorização é uma questão administrativa que deve ser tomada pelo diretor do Presídio de Tacumbú, Luis Villagra.

A imprensa local, advogada Laura Casuso, informou que insiste com o pedido de autorização junto com ás autoridades do país, para que o traficante possa viajar até Pedro Juan Caballero. Segundo a advogada, os juízes paraguaios tem medo de Jarvis possa usar o sepultamento para fugir do país.

Laura ainda criticou a indiferença das autoridades paraguaias e reclamou que as decisões na esfera judiuciária são tomadas de acordo com a “cara do cliente”.

Morte de Raafat Toumani

Aprontando com um dos principais chefes do narcotráfico na fronteira, Jorge Raafat Toumani foi executado em um atentado no dia 15 de junho de 2016, em Pedro Juan Caballero. O conversível em que o chefe do tráfico conduzia, foi atingindo por mais de 200 tiros de armamento militar, calibre 50.

Na época, Jarvis era um dos principais rivais de Raafat na disputa pelo comando do tráfico de drogas na região. O traficante cumpre pena por tráfico de drogas em Assunção, Capital do Paraguai.