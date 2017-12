Ex–presidente da Câmara de Vereadores, Adriano Palopoli, de Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande, teve seus bens bloqueados pela Juíza de Direito em substituição, Ellen Priscile Xandu Kaster Franco. A magistrada acatou o pedido do MPE (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), por meio do Promotor de Justiça Alexandre Rosa Luz, e decretou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 281 mil.

Conforme o site MS Notícia, os autos de março de 2013 foram instaurados através do Inquérito Civil de número 002/2013/1ªPJNA. O inquérito serve para apurar uam eventual prática ilegal praticado por Palopoli, que consiste em uma declaração falsa do balancete de 2012 enviado ao TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul).

A declaração informou, na época, que não havia restos a pagar, bem como anulação de empenhos em desconformidade com a Lei n. 4.320/64,art. 63, §2º, inciso III". O Tribunal de Contas então realizou uma inspeção na Câmara do município de Nova Andradina e os técnicos encontraram notas de empenho com documentos fiscais que foram anulados. Além disso, foram constatadas outras irregularidades como: o balanço patrimonial da Câmara de 2012 constava que não havia disponibilidade financeira e dívidas; existência de gastos no mesmo período sem emissão nota de empenho que totalizou R$ 46.265,95.

Com todas as evidências o MPE decidiu pela indisponibilidade de bens dos requeridos, com bloqueio da quantia de R$ 280, referente aos custos de despesas de empenho em 2012 anulada irregularmente, das despesas realizadas sem notas de empenho e pagamento ao dano moral da coletividade.