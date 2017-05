Ex-secretária de Bernal tenta voltar a prefeitura, mesmo investigada pelo MPE

A gestão de Alcides Bernal além de deixar uma “herança maldita” para Marquinhos Trad (PSD) continua como alvo de investigação do MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul). Agora, com inquérito civil de 2016 o promotor Humberto Lapa Ferri da 29ª Procuradoria de Justiça vai investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande).

Na época, a pasta tinha como titular Ritva Vieira, que trava uma batalha com a atual gestão, já que ela tenta judicialmente voltar ao cargo. Ritva foi exonerada no dia 10 de janeiro deste ano. Ela foi secretária durante a primeira fase da gestão de Alcides Bernal e voltou ao cargo quando ele também voltou em agosto de 2015.

Ela já perdeu em duas instâncias, porém ainda entrou com nova liminar, já que não ficou mais no secretariado de Marquinhos, o que é natural nas mudanças de governo. Agora, mesmo investigada, ela segue tentando retornar ao cargo.