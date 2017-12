Ex-secretário de Finanças é encontrado morto em Paranaíba

O ex-secretário de Finanças de Paranaíba, Jamil Balduíno Machado, 63 anos, foi encontrado morto por um dos filhos na própria residência, na mesma cidade onde atuou como secretário.

De acordo com o registro policial, a Polícia foi acionada por um dos filhos da vítima que foi até o Batalhão informando que algo teria acontecido com o pai, pois ele não atendia o celular.

Ao chegar no local, o outro filho de Jamil já estava na residência prestando socorro ao pai. O Corpo de Bombeiros foi acionado por ele. Jamil estava caído de bruços e havia alguns projéteis deflagrados e outros intactos próximos ao corpo.

Suspeita

A principal suspeita do crime seria uma mulher que Jamil mantinha um relacionamento. Segundo o site JP News, a suspeita já foi localizada no município de Cassilândia, as informações dos filhos são que ela estava com a vítima na mesma noite do assassinato.

A mulher ainda não foi interrogada pela polícia, mas as primeiras informações se dão que ela está ferida e internada em um hospital de Cassilândia.

A Prefeitura de Paranaíba decretou luto oficial de três dias pela morte de Jamil.