Ex-secretário de MS morre afogado em praia do RN

O ex-secretário Municipal de Finanças e ex-secretário de Privatização de Mato Grosso do Sul, Olímpio Carlos Teixeira, 57 anos morreu afogado, na segunda-feira (27), na praia de Pirambu, em Tubau do Sul, Litoral do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da mídia local, o ex-secretário estava tentando salvar o cunhado, Vicente de Pascoal, 62 anos, que estava se afogando. Os dois morreram.

Olimpio foi secretário na Capital entre 1989 e 1992 na gestão de Lúdio Martins Coelho e tinha uma empresa de Consultores e Peritos Contábeis, na Capital.