Ex-Spice Girls se divorcia após marido excluí-la de sexo a três

A ex-Spice Girl Melanie Brown, mais conhecida pelo apelido de Mel B. pediu o divórcio após descobrir que o ex-marido Stephen Belafonte a excluiu do sexo a três. Segundo informações Mel B., Stephen e a babá da família Lorraine Gilles tinham um acordo e praticavam sexo a três. Ao descobrir que o marido se relacionou com a babá sem sua presença a ex-Spice Girl pediu o divórcio alegando quebra de acordo.

Segundo a publicação, Belafonte contratou Gilles e convenceu, tanto ela quanto Mel B., a fazerem ménages. Isso aconteceu durante um período de sete anos. A ex-Spice, no entanto, afirma que o acordo foi quebrado porque por vários anos Belafonte fez sexo com a babá sem ela.

De acordo com fontes ligadas à cantora, ela diz que eles costumavam fazer sexo a três, mas em muitas ocasiões se ressente por ter sido deixada de lado. O site TMZ destaca que Belafonte conseguiu convencer Mel B. a fazer ménages com várias pessoas ao longo de um casamento de 10 anos.

Lorraine Gilles, por sua vez, entrou com uma ação judicial contra a cantora. Ela afirma ter sido vítima de difamação no processo de divórcio da ex-Spice com Stephen Belafonte. Em seu depoimento, a cantora afirma que a ex-babá e o ex-marido tiveram um caso e que Lorraine chegou a engravidar.

Mel B. também afirma que Lorraine sofreu um aborto e, ainda, roubou seu dinheiro. Em outro depoimento, ela diz que a babá tem o controle de seus vídeos íntimos e que poderia divulgá-los se assim quisesse.

Lorraine acredita que tem condições de convencer o júri de que as alegações da cantora não passam de mentiras.