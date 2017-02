O ex-superintendente estadual do Banco do Brasil, Evaldo Emiliano de Souza se suicidou na tarde desta sexta-feira (10), em Campinas, cidade do interior de São Paulo. A informação foi publicada em uma página sobre funcionários do Banco do Brasil de uma rede social.

De acordo com informações preliminares o ex-superintende de Mato Grosso do Sul teria se enforcado. Evaldo foi superintende estadual de MS entre 2015 e 2016 e atualmente era superintente na região de Campinas.