O ex-técnico Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro de 1978 com o Guarani, de Campinas, faleceu na madrugada desta sexta-feira, em Belo Horizonte, aos 77 anos. De acordo com Eduardo, sobrinho de Carlos Alberto Silva, há cerca de um mês o ex-técnico da seleção brasileira passou por uma cirurgia no coração e vinha se recuperando bem. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O velório está previsto para as 19h (de Brasília) desta sexta-feira, e o sepultamento no sábado, às 11h, no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte.

Depois do sucesso no Guarani, Silva treinou vários clubes do Brasil, como Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e América-MG. No exterior, destacou-se no Porto, onde foi bicampeão português, em 1992 e 1993, e também foi campeão japonês no Yomiuri Kawasaki. Na Espanha, treinou o Deportivo La Coruña.

Carlos Alberto Silva também foi treinador da seleção brasileira, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, além de medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

Foi Silva quem lançou Ronaldo Fenômeno no time profissional do Cruzeiro. Em 1993, o treinador relacionou o atacante, então com 16 anos, para uma excursão do Cruzeiro em Portugal. Ronaldo marcou gols contra Belenenses-POR e Peñarol-URU, e assim assumiu a titularidade do time cruzeirense.

Após encerrar a carreira de treinador em 2005, Carlos Alberto Silva assumiu o posto de diretor de futebol do Atlético-MG, no mesmo ano. Em 2014, ele foi vice-presidente de futebol do Villa Nova-MG, seu último trabalho no futebol.