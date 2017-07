Ex-traficante de drogas morre após acidente motociclístico

Ex - traficante de drogas, Renildo Gomes Bezerra, de 40 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (5) depois de bater em cupim às margens da BR-163 em Douradina – a 196 km de Campo Grande.

De acordo com o site RB em Tempo Real, Gomes estava em sua moto, uma Honda/Fan preta, próximo à ponte do córrego Laranja Doce no município de Douradina, quando teria saída da pista e batido em um cupim na beira da pista, morrendo no local.

Conforme informações apurados pelo site, no local do acidente, consta nos registros da polícia que, Renildo já cumpriu pena por trafico de drogas e homicídio na cidade de Itaporã onde ele residia. A mulher da vítima perdeu o contato com o marido na noite de terça-feira (4).

A suspeita da Polícia é que o acidente tenha acontecido durante a madrugada de hoje, mas o corpo só foi encontrado por volta das 8h. O corpo se encaminhado para o IML de Dourados.