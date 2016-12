Ex-vereador Alceu Bueno foi morto por ciúmes, aponta investigação

A morte do ex-vereador de Campo Grande, Alceu Bueno, de 55 anos, foi motivada por ciúmes, é o que indica as investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

Os autores do crime, Elpidio Cesar Macena Do Amaral, de 26 anos, Josian Edson Cuando Macena, de 21 anos, e Katia De Almeida Rocha, de 24 anos, foram apresentados na tarde desta quinta-feira (29) pela Polícia Militar.

Segundo as investigações depois que conheceu Kátia em um grupo de Whatsapp, o ex-vereador passou a assediá-lo por meio de mensagens. Irritada com a situação e sabendo que o ex-vereador sempre carregava grande quantidade de dinheiro, Katia relatou o assedio ao namorado, Elpídio Cesar, que com ciúmes começou a planejar o crime.

Depois de marcar alguns encontros, na noite do dia 20 de setembro, Alceu Bueno foi até a casa de Kátia. No quarto, o ex-vereador encontrava-se deitado sobre a cama quando Katia disse que iria até a sala, trancar a porta. Ao passar por um dos cômodos, sinalizou para que Elpídio e Josian.

Segundo o Delegado Titular do Garras, Edilson dos Santos, os dois homens entraram no quarto, Josian Edson com um martelo e Elpidio Cesar com uma tábua de carnes deram vários golpes na cabeça do ex-vereador. Apesar dos ferimentos, Alceu Bueno não morreu, mas agonizava bastante, para terminar os autores usaram a alça de uma bolsa para enforcá-lo.

Papelão com resquícios de sangue e martelo encontrado na residência de Kátia - Foto: Reprodução

Com o ex-vereador morto, os autores decidiram queimar o corpo. Foram próximo ao Parque dos Poderes, onde incendiaram o corpo de Alceu, junto com os pertences e a tábua de carne usada no crime.

Na mesma noite, o casal dirigiu Ponta Porã, região de fronteira, e tentaram durante todo o dia 21 de setembro, repassar o veículo a receptadores da região. No entanto, dada a grande repercussão do caso, ninguém se interessou pela compra do veículo. Sem conseguir vender o carro, o casal pediu para um amigo dar fim ao veículo, que foi encontrado pela polícia já destruído pelo fogo.

Na residência de Kátia, após levantamento pericial no quarto, foram encontradas manchas de sangue em um papelão embaixo de um colchão de casal. No local, também foi encontrado o martelo utilizado para golpear a cabeça de Alceu Bueno.

Elpidio Cesar, Josian Edson e Katia tiveram a prisão decretada, e na delegacia confessaram sua participação no crime, e deram detalhes de como teriam matado Alceu Bueno. Os três autores responderão por roubo seguido de morte e ocultação de cadáver.