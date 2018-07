Ex-vereador morre ao colidir com ônibus

Adelino Barbosa de Oliveira, ex-vereador de Nova Alvorada do Sul morreu vítima de acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (6), na BR-163, no km 438 do distrito de Anhnaduí.

Segundo o site Alvorada Informa, Adelino conduzia um veículo Gol e tinha como passageira sua esposa, Jurema Lemes de Oliveira, quando por motivos desconhecidos, colidiu com um ônibus com placas do Peru, que fazia o itinerário São Paulo/Lima/Peru. Nenhuma das 36 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas.

O ex-vereador morreu no local, já sua esposa foi socorrida em estado grave. A Polícia civil investiga as causas do acidente.