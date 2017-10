Ex-vereadora é morta pelo pai que se mata em seguida

A ex-vereadora de Batayporã, Ivanilde Farias Cândido, 47 anos, foi morta pelo próprio pai Antônio Lourival Cândido, na manhã desta terça-feira (17), na residência onde moravam no município de Batayporã.

De acordo com informações apuradas pelo site Nova News, Antônio teria efetuado o disparo contra Ivanilde provavelmente quando ela estava deitada, talvez ainda dormindo. O tiro atingiu a região da cabeça, próximo ao ouvido. Ao sair do quarto, ele teria tirado a própria vida com um disparo na altura na boca. A arma usada seria um revólver calibre 38.

A mãe de Ivanilde teria presenciado a cena. A senhora teria pedido ajuda a uma vizinha, relatando que Antônio teria matado a filha e, em seguida, tirado a própria vida. A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente no local, onde encontrou os corpos e a arma.

Antônio Farias Cândido teria deixado uma carta escrita de próprio punho. No manuscrito intitulado "Carta de Livramento", ele teria relatado que pretendia também "levar" um dos netos, mas que decidiu "poupá-lo" para que ele cuidasse da avó, o que leva a crer que ele tenha premeditado a ação.

A Polícia Civil de Batayporã e uma equipe do Núcleo de Perícias de Nova Andradina também foram acionadas para comparecer no local dos fatos a fim de realizar os levantamentos necessários. Após os trabalhos periciais, os corpos foram liberados e removidos por uma empresa funerária.

Vida Política

Ivanilde Farias Cândido chegou a Batayporã no final do ano 2000, quando atuou como secretária de Saúde, por cerca de oito anos. Após isso ela foi eleita vereadora no ano de 2008. Dois anos depois ela renunciou ao mandato, deixando o cenário político local.