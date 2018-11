O MS Competitivo e o Sebrae/MS realizam na próxima sexta-feira, dia 30 de novembro, o seminário Empresas de Valor e a cerimônia de reconhecimento do Prêmio Qualidade da Gestão MS (PQG/MS) ciclo 2018. O evento será promovido na sede do Sebrae, em Campo Grande, a partir das 8h, e conta com apoio do Sesc MS e da Comissão de Compliance e Governança, da OAB/MS.

O seminário é uma iniciativa da ouvidoria e auditoria do Sebrae MS e abordará os temas “Ética da Felicidade”, com o filósofo e psicólogo Roberto Patrus, doutor em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid e professor de Doutorado e Mestrado em Administração da PUC Minas; e “Gestão da Integridade na Cadeia de Valor”, com Wagner Giovanini, coautor do livro Ética Empresarial, publicado pela FNQ em 2011 e autor do livro Compliance – A Excelência na Prática, publicado em 2014, além de vasta atuação na Fundação Nacional da qualidade.

O objetivo do Prêmio, segundo o diretor de Desenvolvimento do MS Competitivo, Reginaldo Lima, é "reconhecer as organizações públicas e privadas que estão guiando sua gestão tendo como referência o Modelo de Excelência da FNQ, que refletem os fundamentos das organizações de classe mundial".

O Prêmio está estruturado em três categorias: 125 pontos - Primeiros Passos; 250 pontos - Compromisso com a Excelência; e 500 pontos - Rumo à Excelência.

Serviço

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link: https://bit.ly/2S9o6rr. Mais informações pelo telefone (67) 3211-5333.