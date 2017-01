Executado em Ponta Porã usava nome falso e era suspeito de duplo homicídio na Capital

Victor Hugo Colman, executado na manhã desta terça-feira (24) em Ponta Porã, cidade a 346 km de Campo Grande na verdade era o paraguaio Ezequiel Romero Spinoza, de 29 anos. Ele usava a identidade falsa e era suspeito de matar dois homens no bairro Nova Lima, em Campo Grande em agosto do ano passado.

Na época as duas vítimas, Magno Gauber Guimarães e Ailton Márcio de Oliveira Ferreira, planejavam matar Ezequiel, que era dono da construção onde o crime ocorreu. Porém ele percebeu a chegada dos pistoleiros e atirou primeiro. Eles seriam integrantes de facções criminosas.

Após o crime, Ezequiel fugiu de ônibus para o Paraguai, mas entrou em contato com a polícia por meio do advogado de defesa e disse que iria se apresentar até o dia 15 de setembro do ano passado

O crime

Ezequiel foi assassinado a tiros de fuzil. Segundo o site Ponta Porã Informa atiradores que estavam em veículo vermelho interceptaram o carro da vítima, uma Toyota Fortuner de cor cinza, e efetuaram os disparos. No momento do tiroteio um motociclista que passava pelo local foi atingido por uma bala perdida.

Durante o tiroteio os veículos bateram, e os atiradores fugiram a pé em direção a Pedro Juan Caballero, mas deixaram em cima do banco do veículo um fuzil e munições.