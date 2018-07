O Exército está nas ruas de Manaus para ajudar na campanha de vacinação contra o sarampo neste fim de semana. O Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que apoia a campanha no bairro Jorge Teixeira, escolhido por ser um dos mais populosos da capital, pela grande quantidade de ocorrências da doença e pelas dificuldades logísticas. Na última quarta-feira (18), traficantes impediram o acesso de agentes de saúde ao bairro.

Segundo o CMA, a solicitação de apoio ao Exército Brasileiro veio logo após o município decretar situação de emergência, no dia 3 deste mês, como consequência do surto de sarampo. “As equipes de divulgação realizarão atividades de panfletagem e de informação, reforçando as orientações à população sobre a vacinação contra o sarampo, e, também, indicando os postos mais próximos que estarão no aguardo para a imunização”, diz o comando.

Imunização

Segundo a Prefeitura de Manaus, hoje (21) e amanhã (22), equipes de imunização também percorrerão ruas da cidade, das 8h às 13h, realizando “varreduras” vacinais, ação da segunda etapa do Plano de Intensificação do Combate ao Sarampo.

O plano teve início na última segunda-feira (16) e prossegue nos finais de semana.“Durante a semana, fazemos esse trabalho das 15h às 20h porque são maiores as chances de encontrarmos as pessoas em casa, já tendo voltado do trabalho. Sabemos que, para essas famílias, é mais difícil irem às unidades de saúde, razão pela qual estamos indo até elas para vacinar”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, em nota.

Segundo a prefeitura, o objetivo das varreduras é analisar a situação vacinal dos moradores dos três bairros considerados prioritários por registrarem a maior incidência de notificações e/ou confirmações de casos de sarampo na cidade: Jorge Teixeira, e Cidade Nova e Novo Aleixo.

A meta é que, até o fim do mês de agosto, as equipes tenham feito a avaliação da situação vacinal de 204.139 pessoas, em 110.198 imóveis, e a atualização da tríplice viral.

Segundo a prefeitura, o público-alvo são crianças a partir dos seis meses a adultos até 49 anos. Dados da Secretaria de Saúde municipal estimam que a população nessa faixa etária seja de 724.028 pessoas e que, aproximadamente, 40% ainda não tenha sido imunizadas contra o sarampo.

Neste final de semana, a vacinação gratuita ocorre das 8h às 17h. Quem portar a caderneta de vacinação,deve apresentá-la, mas os cidadãos que não tiverem o documento também serão imunizados, conforme as orientações da faixa etária disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Balanço do ministério confirma 677 casos da doença, que é transmitida de forma similar à gripe, por vias respiratórias.