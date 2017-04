Exército conclui primeira etapa de recapeamento

O general de Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas, comandante Militar do Oeste, reuniu, na manhã de ontem, sua equipe de oficiais que trabalha na obra de requalificação urbana do Corredor Sudoeste da Capital e o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi, para apresentar um balanço dos 50 dias de trabalho – equivalente a 3% do total - com investimentos de R$ 650 mil, dos R$ 24,6 milhões previstos para toda a obra em dois anos.

Segundo o general, as obras estão rigorosamente dentro do cronograma e até adiantado e realizadas em horários de menor transtorno para os condutores de veículos que trafegam pelo corredor, que abrange as ruas Guia Lopes, onde o recapeamento já foi concluído nas suas quatro quadras e Brilhante, onde os serviços estavam sendo executados ontem entre as ruas Sebastião José Machado e Aduiê Rezek, em direção ao Terminal Bandeirantes. "Estamos atuando dentro do prazo e pelo projeto da Prefeitura e à medida que as etapas são liberadas, iniciamos os serviços", destacou o general.

O capitão Filipe Almeida Corrêa do Nascimento, engenheiro chefe da Seção Técnica do 9º Batalhão de Engenharia e Construção, que executa a obra, explicou que os trabalhos foram realizados nos intervalos das chuvas que caíram frequentemente na cidade desde o início dos serviços. "Foi o que dava para ser feito no período chuvoso e acreditamos que a partir de agora, os trabalhos serão realizados com maior rapidez".

Ele destacou que, por causa das chuvas, foram realizadas somente as obras de recapeamento, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), após a fresagem – retirada de camadas danificadas do pavimento – e compactação, utilizando cerca de 900 toneladas de asfalto usinado, com rigoroso controle de qualidade, que resultou na devolução de uma caçamba em que o produto estava muito úmido.

O capitão Filipe anunciou para os próximos dias o início das obras na Avenida Bandeirantes, mais complexa e onde serão realizados remendos profundos – a retirada de toda a base, trocada por uma nova camada reforçada, para depois aplicar o recapeamento. Esses serviços, junto com a microdrenagem, serão realizados nos cruzamentos das vias onde já foi aplicado o recapeamento, com ligações de tubos sob o asfalto com as galerias de águas pluviais e redes existentes, proporcionando maior vida útil ao pavimento.

O coronel Ronaldo Matias Soares, comandante do 3º Grupamento de Engenharia, explicou que, nesta primeira etapa das obras, foi utilizado um contingente de 130 homens e que, a partir da próxima etapa, até outubro, outros 90 homens deverão ser incorporados à equipe, até completar o total de 280 homens quando os serviços estiverem a todo vapor. "O contingente é qualificado e está em bases do sistema prontos para atuarem quando convocados".

O coronel Moacir Rangel, comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Construção explicou que os engenheiros que atuam e que estão aguardando no sistema são qualificados em Araguari (MG) para atuarem nas obras e que a partir do final de abril e início de maio os serviços deverão ser realizados com maior rapidez.

Após o recapeamento total das vias, segundo o secretário Rudi Fioresi, será feita a sinalização permanente das vias, com recursos ainda a serem alocados. Durante os trabalhos, a sinalização é feita para segurança de pessoas e condutores e o trânsito controlado por equipes da Agetran.