Exército e DNIT apresentam resultados finais de ação que ouviu mais de 300 mil condutores

Nos sete dias de abordagem de veículos, nas principais rodovias brasileiras, a quarta etapa da Pesquisa de Origem e Destino ouviu cerca de 345 mil condutores, superando a expectativa considerada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que era de ouvir 250 mil motoristas durante toda a semana de apuração.

De acordo com técnicos da autarquia, mais de quatro milhões de veículos de passeio e de carga foram contabilizados durante a pesquisa, que aconteceu entre os dias 18 e 24 de novembro.

As coletas das informações dos fluxos de veículos aconteceram, simultaneamente, em 66 postos distribuídos em rodovias de 19 Estados do Brasil. Ao todo, 2.600 militares aplicaram o questionário aos motoristas. A pesquisa foi feita por amostragem, de forma aleatória, por tipo de veículo, e a participação foi voluntária.

O diagnóstico de tráfego é importante para a identificação dos principais corredores de transporte com gargalos logísticos e da consequente necessidade de expansão ou adequação de capacidade das rodovias, além de ser ferramenta fundamental para as atividades de projeto, construção, manutenção e operação rodoviária. A pesquisa foi efetuada pelo DNIT com o apoio do Comando de Operações Terrestres (COTER), do Exército Brasileiro.

A partir de entrevistas com os condutores que transitam nas rodovias federais, foram levantadas informações como: tipo de carroceria, ano de fabricação do veículo, número de passageiros, tipo de combustível, motivo de escolha da rota, motivo de viagem e carga transportada.

As contagens volumétricas e classificatórias de tráfego visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada unidade de tempo. A metodologia para a consolidação dos dados e a aplicação de um modelo matemático, que permitirá o cálculo do tráfego para toda a malha rodoviária, serão responsabilidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Pesquisa de Origem e Destino – 1ª, 2ª e 3ª fases

Nas duas primeiras fases, foram contados e classificados 5,8 milhões de veículos e entrevistados 508.226 condutores. Na terceira etapa, a maior, mais de 500 mil motoristas foram ouvidos.

1ª Fase: realizada em junho de 2016. Foram efetuadas 214 mil entrevistas; 3,5 milhões de veículos contados em 60 postos da Região Sul e Centro-Oeste.

2ª Fase: aconteceu em novembro de 2016. Foram efetuadas 297 mil entrevistas; 2,3 milhões de veículos contados em 60 postos das seguintes regiões: Sudeste, Nordeste, Sul (Santa Catarina), Norte (Rondônia), Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso do Sul).

3ª Fase: ocorreu entre os dias 1º e 7 de julho de 2017. Foram realizadas mais de 500 mil entrevistas em 24 Estados do Brasil; 6,9 milhões de veículos contados em 117 postos, nas cinco regiões do Brasil.