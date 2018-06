Exército faz doação de dois furgões para a prefeitura

Nesta quarta-feira (6), o Exército Brasileiro fez uma doação para a prefeitura da capital de dois veículos do tipo furgão, com a finalidade de auxiliar na distribuição de medicamentos em Campo Grande. Os veículos foram repassados ao município num ato realizado no pátio do quartel do 9º Grupamento Logístico, contando com a presença do comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general José Luiz Dias Freitas e do prefeito da capital, Marquinhos Trad.

Um dos veículos será encaminhado para a Superintendência de Proteção e Defesa Civil Municipal, auxiliando na gestão do risco de desastre e na gestão do sinistro. O outro será destinado para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ajudando na distribuição de medicamentos, materiais médicos e também no transporte de mobiliários. Marquinhos Trad ressaltou em sua fala, que ao assumir a gestão municipal, somente dois veículos eram responsáveis por esse trabalho, sendo insuficiente para atender as unidades de saúde da capital.

“A administração municipal tem buscado parceria com todos aqueles que querem ajudar a nossa cidade, já que ela pertence a todos nós. Esses veículos serão de extrema importância para assegurar os serviços aos campo-grandenses. Esses representantes do Exército, que hoje fazem essa doação, estão ajudando inclusive a salvar vidas, uma vez que esses veículos ajudarão a acelerar a entrega de medicamentos nas farmácias da rede, entre outras ações relevantes. Esse gesto só vai fazer o bem para àqueles que mais necessitam”, disse o prefeito.

General Bessa, chefe do Estado-Maior do CMO, expôs a satisfação da entidade em realizar essas doações para o município. “É uma felicidade para todos nós do CMO ver que esses veículos, que um dia serviram às Forças Armadas do nosso país, hoje vão prestar um serviço à sociedade. Desejamos que essas viaturas sejam eficazes para toda a população de Campo Grande”, ressaltou.