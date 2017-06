Expedição Urbana foi marcada pela limpeza no entorno do Anhaduí

A manhã desta quinta-feira (08.06) esteve movimentada às margens do Rio Anhanduí com plantio de ipês, distribuição de informativos e recolhimento de 30 sacos (cerca de 100 litros) de lixo. A atividade, denominada Expedição Urbana, faz parte das ações da Semana do Meio Ambiente, promovidas pela Prefeitura Municipal, com a coordenação das equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), com a colaboração de instituições que apoiam a preservação do meio ambiente.

A ação abrangeu as margens do Rio Anhanduí, entre as Avenidas Manoel da Costa Lima e Ezequiel Ferreira Lima e o entorno no Centro de Educação Ambiental Anhanduí e contou com a participação de crianças e adolescentes do CRAS Guanandi, Projeto Florestinha, funcionários da empresa MRV Engenharia, Ibama, Guarda Civil Municipal, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Polícia Militar Ambiental (PMA), Escoteiros “Grupo Atalaia Pantanal” e Grupo de Desbravadores.

Presente às atividades, o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, que também auxiliou no plantio, enfatizou que a educação é a base de tudo. “Acreditamos no processo de conscientização com ações concretas e que envolvam a comunidade e, principalmente, as crianças e adolescentes, porque eles levam os seus conhecimentos para suas famílias”, observou.

O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Antônio de Castro Vieira, destacou a importância das parcerias para a concretização dessas ações. “Buscamos sempre parcerias e as palavras chaves dessa Semana do Meio Ambiente são conscientização e parceria. E que por meio delas nós conseguimos desenvolver ações práticas na preservação ambiental”.

“Acho muito importante essa ajuda que damos na preservação do meio ambiente. As pessoas não podem jogar lixo em qualquer lugar, precisamos do apoio de todos para preservarmos a natureza na nossa cidade. Quando nós crescermos também vamos querer ver as aves voando, os animais passeando pela cidade e as árvores preservadas”, frisou Rafael Alexandre Martins, 12 anos, do Projeto Florestinha.

á Débora Vitória Magalhães, 10 anos, do CRAS Guanandi, contou que nunca havia plantado uma árvore “É a primeira árvore que planto e quero plantar mais. Moro perto do Rio Anhanduí e sabemos que devemos preservação a nossa natureza. Gostei muito de participar e vou contar pra toda a minha família” contou.



Programação da tarde

No período da tarde continuam as atividades da Semana do Meio Ambiente no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – Cea Polonês com a instalação da Placa de Observatório de Aves e o workshop sobre Coleta Seletiva.