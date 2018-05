Audiência pública para discutir o abuso sexual infantil em Mato Grosso do Sul será realizada nesta sexta-feira (18), na Assembleia Legislativa do Estado. O evento é de proposição do deputado Herculano Borges (SD) e acontecerá no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 8h.

O parlamentar aidna destacou outras iniciativas que estão sendo realizadas em todo o Estado e os resultados obtidos até o momento. “A campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes está percorrendo as escolas com palestras, vídeos educativos e material informativo. Durante uma palestra no interior do MS, uma criança começou a chorar, após ser atendida ela revelou que sofria abusos e foi encaminhada para o apoio especializado. Além disso, delegados têm nos informado sobre a procura por denúncia contra abusadores”, disse.

Herculano Borges também comentou sobre a Operação Luz na Infância 2, contra a pornografia infantil, deflagrada nesta manhã em todo o país. “Têm mandados de prisão para pessoas aqui do Estado, tanto na Capital como no interior. Por isso precisamos debater o assunto, promover a conscientização dos jovens e de toda a sociedade para que possamos evitar esse crime”, finalizou.

Para os interessados, a audiência será aberta à imprensa e ao público.