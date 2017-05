Duas crianças ficaram gravemente feridas devido a uma explosão de um galão de gasolina na noite de quinta-feira (25), no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande.

As crianças, uma de 9 anos e outra de 11 anos, estavam brincando próximo ao galão, quando houve a explosão. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhadas para a Santa Casa da Capital.

Segundo a assessoria do hospital, o menino de 9 anos recebeu alta volta das 8h desta sexta-feira (26), ele sofreu pequenas queimaduras no rosto, joelho, tórax e pescoço. Já o menino de 11 anos está entubado em estado grave na área vermelha da pediatria do pronto-socorro, com 60% por do corpo queimado. As queimaduras atingiram o rosto, a barriga, o tórax, a perna e a genitália, da criança.