Explosões e assaltos a bancos deixaram turistas e moradores da ilha de Porto de Galinhas, localizada na região da grande Recife (PE), na madrugada desta sexta-feira (3) aterrorizados. Bandidos invadiram agências bancárias e prédios comerciais, colocando fogo em caixas eletrônicos e em veículos oficiais.

De acordo com o Portal G1 TV Nordeste, os bandidos chegaram a Porto de Galinhas por volta das 3h. Era entre 15 a 20 homens que estavam fortemente armados e encapuzados. No Banco do Brasil, eles explodiram caixas de autoatendimento e levaram todo o dinheiro. Depois tocaram fogo nos terminais. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar as chamas.

Na Caixa Econômica Federal, os bandidos foram direto ao cofre da agência. Os ladrões deixaram o local com diversos malotes. No momento em que fugiam da ilha, os assaltantes começaram a trocar tiros com os policiais, deixando moradores e turistas apavorados.

Segundo informações repassadas a reportagem, os assaltantes estavam fortemente armados. "Foram muitos tiros. Eles usaram metralhadoras e fuzis", contou um policial, que preferiu não ser identificado.

Conforme informações da Polícia Civil, os bandidos estavam bem organizados e utilizavam uma estratégia de não deixar a polícia se aproximar deles. “Eram dois de um lado dois do outro e quatro em cima do muro. O prédio da Caixa Econômica fica do lado da delegacia e eles deram muitos tiros, atingindo a parte de cima, onde ficam os policiais militares”, afirmou um outro policial que preferiu não ser identificado.

Durante o tiroteio, os bandidos mostraram muita agressividade, atingindo a tiros os carros dos policiais. Uma pousada que fica próximo à delegacia também foram alvos dos assaltantes, onde foram encontrados projeteis de calibre grosso. Segundo informações, um delegado foi ameaçado pelos bandidos.

Os assaltantes conseguiram fugir após deixar um rastro de destruição na região.