Uma forte explosão assustou os moradores de Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Em nota divulgada pela assessoria de comunicação, a empresa confirmou a ocorrência de uma explosão em um gasômetro da usina, Usiminas. Não há informações sobre feridos nem mortos, segundo a empresa.

O Corpo de Bombeiros está no local. A área em torno da usina foi evacuada – residências, escolas e comércio. Uma equipe de brigadistas está na usina para fiscalizar se houve vazamento de gás. Por precaução, a canalização de gás foi bloqueada.

De acordo com os relatos dos moradores nas redes sociais, a explosão ocorreu em algum momento durante o dia. As imagens mostram fumaça escura e pessoas apressadas reclamando do odor de gás. A empresa não forneceu detalhes sobre o acidente.

A Usiminas tem forte atuação no setor siderúrgico, produzindo e comercializando planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos. É destaque no setor na América Latina. A sede administrativa é em Belo Horizonte.