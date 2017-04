Explosão em laboratório de biologia deixa professor ferido, o caso aconteceu na tarde de quinta-feira (7), na Escola Estadual Presidente Vargas em Dourados.

O Professor de biologia estava fazendo experimentos com produtos químicos no laboratório durante sua aula quando houve a explosão, ele ficou ferido e foi encaminhado para o hospital com vários ferimentos pelo corpo.

Segundo o registro policial o local está interditado devido ao risco de contaminação.