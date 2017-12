Explosão em Nova York deixa quatro feridos, segundo autoridades

O corpo de Bombeiros de Nova York confirmou que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas pela explosão ocorrida nesta segunda-feira (11) no principal terminal de ônibus da cidade.

Inicialmente, as autoridades tinham informado sobre apenas um ferido, o jovem que levava a bomba e a explodiu, mas posteriormente o saldo de vítimas foi revisado para cima.

As fontes, no entanto, não souberam dizer se as vítimas ficaram feridas por conta da explosão ou pela correria que ocorreu no local.

Relatórios extra-oficiais indicam que o responsável pela explosão é um jovem de Bangladesh, embora a informação não tenha sido confirmada pelas autoridades da cidade. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, já está no local.

Veículos de imprensa locais indicaram que o jovem levava junto ao seu corpo uma segunda bomba, que não explodiu.

O ataque foi registrado em um horário de pico no terminal, um dos locais mais movimentados da cidade.

A polícia pediu à população que evite a área e o serviço de metrô que passa pelo terminal e na Times Square foi suspenso.