Três pequenas explosões, no que parece ter sido um ataque contra o ônibus que levava o time de futebol do Borussia Dortmund, na Alemanha, deixou ferido o zagueiro espanhol Marc Bartra, que foi levado ao hospital. O incidente ocorreu nesta terça-feira (11), a cerca de 10 quilômetros do estádio do time. As informações são da Agência EFE.

O Borussia Dortmund anunciou a suspensão da partida de hoje contra o Monaco pelas quartas de final da Liga dos Campeões devido à explosão no ônibus, que levava a equipe alemã para o estádio Signal Iduna Park.

A partida de ida da disputa por uma das vagas nas semifinais do torneio foi transferida para amanhã, às 13h45 (horário de Brasília).