Explosão seguida de desabamento em fábrica mata três pessoas

Três pessoas morreram depois de uma explosão seguida de um desabamento em uma fábrica de papelão e plástico em Andradina, no interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (25).



O acidente aconteceu por volta de 22h e foi causada pelo mau funcionamento de um cilindro pressão. A explosão causou o desmoronamento de parte do galpão. Cerca de 20 trabalhadores atuam no setor onde a explosão aconteceu.

Os três trabalhadores que estavam no local e foram identificados como Claudinei Antunes Ventura, Diego Rodrigues da Silva e André Carneiro morreram na hora. Outros dois trabalhadores tiveram ferimentos leves e foram levados para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Andradina em estado de choque, mas já foram liberados.

De acordo com o G1, bombeiros, policiais civis, policiais militares e peritos da Polícia Técnico-Científica trabalharam durante a madrugada para retirada dos corpos.

A empresa informou que está prestando assistência às famílias das vítimas e vai investigar as causas do acidente.