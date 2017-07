A diversificação produtiva em Bela Vista com a adesão da agricultura em uma localidade onde predomina a pecuária. Este foi o principal ponto abordado pelas lideranças rurais durante a abertura da Expobel, realizada no parque de exposição do município. A feira vai até o dia de 23 de julho, com expectativa de reunir mais de 70 mil pessoas.

Na avaliação do presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, essa evolução verificada no município é fruto da capacitação no meio rural. “Em 2016, o município recebeu 148 cursos do sindicato rural de Bela Vista, em parceria com o Senar/MS, capacitando mais de 1,6 mil pessoas. Somente neste primeiro semestre, foram realizados, pelo sindicato, 70 cursos para mais de 800 pessoas.”, destacou.

Saito afirmou ainda: “Nada melhor do que compartilhar conhecimento do que com os alunos do ensino fundamental. O Agrinho em Bela Vista vai atender mais de 2,1 mil crianças, levando temas como ética, assunto extremamente importante para o atual momento do Brasil”.

Anfitrião do evento, o presidente do sindicato, Leandro Mello Acioly, falou da sua expectativa para a feira. “É uma honra receber a todos para mais uma exposição. Este ano completamos 46 anos. Apesar do cenário de crise, não medimos esforços para realizar a Expobel, pois a feira demonstra a força do Campo e dos produtores”.

Do mesmo modo, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda, também parabenizou a organização do evento e as ações do Senar/MS: “É um orgulho, uma emoção muito grande! Seguimos acreditando no agro. Agradeço o Sistema Famasul pelos cursos oferecidos aos produtores rurais e pelo Agrinho”.

Representando o senador Pedro Chaves, o assessor, José Roberto, destacou a importância do evento, lendo a carta do parlamentar: “O senador parabeniza pela tradicional feira agropecuária, lembra da competência dos criadores da região pela empenho na atividade, e cita também o desempenho do agronegócio”.

Participaram do evento o vice-presidente do Sistema Famasul, Nilton Pickler e o superintendente do Senar/MS – Serviço de Aprendizagem Rural, Lucas Galvan; o presidente do Sindicato Rural de Nioaque, Claudio Antonio Straliotto e de Guia Lopes da Laguna, Jesus Cleto Tavares. Representando os sindicatos rurais, participaram: de Bonito - o diretor da instituição, Marcelo Bertoni; de Caracol – o diretor Antônio Ferreira dos Reis (Varanda).

Sobre o evento - A 46ª Expobel acontece entre os dias 14 e 23 de julho e o Sindicato Rural de Bela Vista tem a expectativa de que um público de, aproximadamente, 70 mil pessoas visitem o parque durante os dias de festa.

A programação está diversificada com cursos, palestras, leilões, rodeios, julgamentos de raças, shows, competições de laço, canchas, parque de diversões, gastronomia variada e outras atrações. O evento que é tradição da cidade oferece ao público entretenimento de qualidade e bons negócios para os investidores.

Ações do Senar/MS - No sábado (15), a partir das 8 horas, acontece a Vitrine ATeG – do departamento de Assistência Técnica e Gerencial, que vai apresentar a situação atual do setor de hortifrúti no Estado de Mato Grosso do Sul, enfocando o momento atual e perspectivas, além das dificuldades e cases de sucesso. A palestra é do engenheiro agrônomo e coordenador do programa da Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Hortifrúti Legal do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Francisco Paredes.

Já na segunda-feira (17), haverá uma oficina sobre a apicultura no MS. Na terça-feira, dia 18, as 8 horas, acontece uma oficina sobre a produção de volumosos. Já na quinta-feira, dia 20, 8 horas, é vez da oficina de fertirrigação e mulching.

Para fechar o ciclo de palestras, na sexta-feira (21), a última oficina prática é sobre qualidade do leite, também no período da manhã. O atendimento ao público é das 08h às 20h e o estande também estará aberto todos os dias para visitação de escolas públicas e particulares de Bela Vista.