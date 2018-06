Exportações brasileiras de soja e farelo de soja aumentaram em maio

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o Brasil exportou 12,35 milhões de toneladas de soja grão em maio deste ano. A média diária foi de 588,26 mil toneladas, um aumento de 20,4% em relação ao mês anterior e crescimento de 18,1% frente ao embarcado por dia em maio do ano passado.

A greve dos caminhoneiros no final do mês passado prejudicou os embarques, que ficaram restritos aos estoques do grão nos portos. No entanto, a movimentação antes da greve já era grande, com a alta do dólar frente ao real. No acumulado de janeiro a maio deste ano, o país exportou 35,81 milhões de toneladas de soja grão. O volume foi 3,1% maior que o registrado em igual período de 2017.



A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é de que o país exporte 69,00 milhões de toneladas de soja grão neste ano, ou seja, pouco mais da metade (52,0%) do volume previsto foi embarcado até maio. Com relação ao farelo de soja, também houve aumento nos embarques brasileiros. O volume totalizou 1,65 milhão de toneladas em maio, crescimento de 6,5% na comparação mensal e de 1,8% frente a maio do ano passado.



Já no acumulado deste ano, as exportações de farelo aumentaram 12,7%, em volume. A previsão é de que os volumes mensais embarcados de soja grão e farelo de soja diminuam daqui para frente gradualmente, mas ainda assim é esperada uma boa movimentação em junho, julho e agosto.



Além da boa disponibilidade interna, o dólar valorizado frente ao real deverá favorecer as exportações brasileiras. Por fim, merece atenção a questão do tabelamento do frete rodoviário, que tem gerado grandes discussões na cadeia de grãos e “travado” os negócios pontualmente e poderá afetar o mercado em curto e médio prazos.