Exposição 'Autismo Não Tem Cara' encerra programação no Shopping Norte Sul Plaza

A Organização Não Governamental (ONG) Liga do Bem e o Grupo Amar em parceria com o Shopping Norte Sul Plaza promovem este final de semana em Campo Grande o encerramento da exposição fotográfica Autismo Não Tem Cara. A programação contará com uma programação especial com palestra no sábado (22) e a presença dos heróis da Liga do Bem nos três dias de exposição.

Desde o início do mês de abril a exposição visitou locais públicos e escolas particulares com objetivo de conscientizar crianças e adultos de que pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) não possuem uma deficiência aparente.

A exposição é o quarto sonho realizado pela Liga do Bem por meio do Projeto Fábrica dos Sonhos. “Nosso trabalho de base é a visita em hospitais e asilos, mas temos projetos paralelos, um deles é a Fabrica dos Sonhos. A cada mês de 2017 vamos realizar o sonho de uma família que tenha escrito para a Fábrica contando seu sonho. O sonho da Ana foi muito especial, pois foi realizado no mês de conscientização mundial do Autismo, e não é só o sonho dela, pois representa milhares de famílias que diariamente lutam por igualdade e respeito na sociedade” pontua Superman, coordenador geral da Liga do Bem.

O tema “Autismo Não Tem Cara” veio como sugestão da própria Ana Sauter, mãe da Aline de 9 anos, que passou a idealizar a exposição depois de participar de uma das muitas palestras que participou em busca de informação para o transtorno que a filha possui. “É um sonho que nasceu no meu coração, mas que sozinha não tinha como realizar. Me sinto realizada em levar para tantas pessoas mensagem de que o Autismo Não Tem Cara. Espero ter plantado a sementinha da solidariedade nas pessoas” ressalta Ana que afirma ter vivenciado situações adversas de preconceito por falta de informação por as pessoas não saberem lidar ou não terem conhecimento.

Programação:

Sexta-feira, 21/04 – 12h – Abertura da Exposição Autismo Não Tem Cara

17h - Presença de heróis da Liga do Bem.

Sábado, 22/04 – 11h - Palestra gratuita com o tema “Conversando sobre o autismo – Diagnóstico, tratamentos, mitos e verdades” com o psiquiatra Dr. Julio Cesar Guimaraes Mercadante. Inscrições pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67)98122-5989 falar com Ana.

17h – Presença de heróis da Liga do Bem.

Domingo, 23/04 – 19h – Palestra de encerramento com Superman da Liga do Bem e programação surpresa com integrantes da Liga do Bem.

Serviço:

Exposição fotográfica “Autismo Não Tem Cara”

Horário: Sexta-feira das 12h às 20h / Sábado das 10h às 22h / Domingo das 12h às 20h.

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club.

Entrada Gratuita.