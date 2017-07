Exposição Literária de Millôr Fernandes e Paulo Leminsk percorrerá unidades do Sesc MS

Unidades do Sesc receberão a exposição recortes de Paulo Leminsk e Millôr Fernandes. No Sesc Escola Horto a exposição ficará de 28 de julho à 11 de agosto. Em Três Lagoas será do dia 15 a 25 de agosto e no Sesc Corumbá do dia 01 de setembro à 31 de dezembro.

A exposição literária está repleta de poesia e conta com um vasto acervo. A circulação das obras acontece nas cidades por meio de parceria com o Departamento Nacional do Sesc. A partir desta iniciativa, o público tem a oportunidade de conhecer mais sobre a vida e as obras dos escritores e poetas.

Na exposição, os poemas de Leminski são retratados pelo ilustrador, artista plástico e músico Fábio Dudas. Seu trabalho em pintura baseia-se na figuração da realidade e da ficção, nas memórias de infância, na interpretação do cotidiano e na imaginação. Já a obra de Millôr é apresentada com seus hai-kais e desenhos, um aperitivo do trabalho que esse artista genial nos deixou.

Mostra Millôr Fernandes – O jornalista, escritor, poeta, desenhista, dramaturgo, tradutor e frasista Millôr Fernandes (1924-2012) produziu uma vasta obra, acessível e dotada de uma grande lucidez crítica. Utilizando quase sempre os recursos do humor, tornou-se um dos mais relevantes intelectuais da cultura brasileira. Era um artista com múltiplas funções e atividades. Escreveu nas revistas "O Cruzeiro e "O Pasquim". Dono de um estilo considerado singular, era visto como figura desbravadora no panorama cultural brasileiro, como no teatro, onde destacou-se tanto pela autoria quanto pela tradução de um grande número de peças.

Mostra Literária Paulo Leminski – (1944-1989) foi um dos poetas mais importantes de sua Geração. Sua poética, extremamente popular apesar de profunda e complexa, atrai leitores ainda hoje. Escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Concisão, irreverência, coloquialidade e o rigor da construção formal. A combinação desses elementos foi possível na obra de Paulo Leminski que se apropriou dos recursos visuais da publicidade, dos provérbios e trocadilhos da cultura popular e da forma, elementos herdados da poesia concretista que surgiu no Brasil, na década de 1950.

Serviço - O Sesc Escola Horto fica na Rua Anhanduí, 200 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Três Lagoas está localizado na Rua Elmano Soares, 854, Centro. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3919-1900.