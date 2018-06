Exposição mostra a beleza das aves em MS

Nesta sexta-feira (8), às 19h acontece a abertura da Semana do Meio Ambiente intitulada "Entre Imagens e Sons: o Patrimônio Natural Inspirando o Patrimônio Histórico-Cultural".

A abertura terá a coletiva Aves da Cidade onde também serão exibidos os curtas metragens Cerrado Berço das Águas e Cerrado Além da Névoa e na ocasião acontece o lançamento do edital do concurso de filmes curtas intitulado “Por que Campo Grande pode ser a Capital do Turismo de Observação de Aves?”.

A exposição coletiva de 16 fotógrafos de Mato Grosso do Sul retrata as aves da cidade, suas cores, formas, hábitos, cenas que muitas vezes passam despercebidas aos olhos das pessoas.

A exposição coletiva reúne profissionais e amadores do Estado, que dedicam parte de suas vidas à arte da fotografia de natureza, à qual as aves estão incluídas.

A realização é do Museu da Imagem e do Som (MIS), o Instituto Mamede e parceiros.

Filmes

Cerrado: Berço das Águas – Vídeo produzido pelo WWF-Brasil aponta a relação entre o Cerrado e a água. Ele pode ser considerado uma grande caixa d’água para o País, pois os rios que nascem no Cerrado abastecem seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras, além de todo o Pantanal. Mas toda essa riqueza está ameaçada.

Cerrado Além da Névoa – Ganhador de sete prêmios o filme leva o espectador a um dos mais belos e menos conhecidos ecossistemas do mundo, localizado no centro do Brasil. Como uma pintura impressionista, exaltando a cor e luz desse lugar, o filme transcorre como um mito de criação passando pelos elementos criadores como a água, a terra, o ar e o fogo, e as impressionantes criaturas que habitam essas planícies. O Parque Nacional das Emas é lar de alguns dos mais incríveis animais do mundo, e o curta é uma incrível explosão de vida, cores e mistério, uma reverência à natureza como sendo uma eterna e mais bela obra de arte já criada. Direção: Christian Spencer, Marc Egger, Gibby Zobel